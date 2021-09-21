2021/09/21 | 10:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت محافظة ذي قار، تعطيل الدوام الرسمي يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين (27 و 28 أيلول) وذلك بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين .وقال معاون محافظ ذي قار للشؤون الإدارية فيصل علي الشريفي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار تعطل الدوام الرسمي مدة يومين المركز الخبري الوطني.

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