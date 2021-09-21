السودان يعلن عن محاولة انقلاب فاشلة

2021/09/21 | 10:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام رسمية سودانية عن "وقوع محاولة انقلاب فاشلة" صباح اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

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