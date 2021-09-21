2021/09/21 | 10:20 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار تعطل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بمناسبة ذكرى اربعينية الامام الحسين (ع) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/21 | 10:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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