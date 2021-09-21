التربية تعلن نتائج الامتحانات النهائية للدراسة الابتدائية (الدور الثاني)

2021/09/21 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة التربية/ المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد - الرصافة الثانية ، اليوم الثلاثاء، نتائج الامتحانات النهائية للدراسة الابتدائية / الدور الثاني ( الخارجي ) للعام الدراسي 2021/2020.

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