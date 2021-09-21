صلاح الدين.. القبض على 17 متهما بقضايا جنائية مختلفة

2021/09/21 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، القبض على 17 متهما بقضايا جنائية مختلفة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انها "شرعت بحملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق مطلوبين للقضاء".

وبينت ان "الحملة اسفرت عن القبض على (17) متهما بمواد قانونية مختلفة بضمنهم متهم وفق المادة(4 ارهاب)، فضلا عن ضبط عجلات مخالفة للتعليمات والقواعد المرورية".

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