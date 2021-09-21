العراق يستعيد الخميس لوحاً مسمارياً أثرياً عليه جزء من

2021/09/21 | 10:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اليونيسكو أمس الاثنين أنّ

العراق سيستعيد الخميس لوحاً مسمارياً

أثرياً عمره 3500 عام يحتوي على جزء من

"ملحمة غلغامش" بعدما تبيّن للسلطات

الأمريكية أنّه سرق من متحف عراقي في 1991

ثمّ هُرّب بعد سنو

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