العراق يحصل على منصب نائب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية

2021/09/21 | 10:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن العراق حصوله على منصب رفيع في

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية،

أحمد الصحاف، إن العراق تم انتخابه

كنائب لرئيس المؤتمر العام للوكالة

الدولية للطاقة الذرية.

وتم

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