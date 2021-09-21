النظام الإيراني ومشاريعه العدائية المغطاة بشعارات شعبوية - حسن خليل غريب

2021/09/21 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_خليل_غريب كلما زاد بريق الشعارات عند النظام الإيراني عليك أن تبحث عما وراءها من أهداف شريرة.



وإذا أردت أن تعرف ماذا يخبئ من أهداف وراء شعاراته الجذابة لعواطف الجماهير، عليك أن تبحث عن خبثه في وسائل التنفيذ.من كثرة ما أعلن النظام الإيراني من شعارات، ومن كثرة ما قرأناه من وسائل تنفيذ تلك الشعارات نجد أنها تخالفها تماماً.



وأثناء بحثنا عن تلك الشعارات استطعنا أن نكتشف كم هي خطيرة الأهداف التي يروم ذلك النظا ......





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