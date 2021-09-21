الإنسان في فلسفة فيورباخ - فلاح أمين الرهيمي

2021/09/21 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي من مميزات خاصية الإنسان أن وعيه يتحد بذاته وبطبيعته وليس هذا فقط الذي يميز الإنسان عن الحيوان بل إن حقيقة الإنسان هو وجود كلي غير متناهي ولا مقيد بل حر لأن الكلية وعدم التحديد والحرية لا يمكن فصلها بعضها عن بعض لأن الحرية لا توجد في قدرة خاصة في الإرادة ولا تكمن الكلية في قوة خاصة من قوى التفكير في العقل.



فهذه الحرية وتلك الكلية تمتد عبر الوجود الكلي للإنسان.



وإذا كان الوعي هو ما يميز الإنسان ......





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