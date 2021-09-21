التحالف يدعم عملية أمنية لقسد ضد داعش

2021/09/21 | 10:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أغلقت قوات سوريا الديمقراطية، طريق الـ60 في حي غويران في مدينة الحسكة، تزامناً مع تنفيذها عملية أمنية في الحي الذي يتواجد فيه سجن لعناصر تنظيم داعش، بحثًا عن أسلحة وخلايا للتنظيم، فيما حلقت طائرات تابعة للتحالف الدولي في أجواء المنطقة.

وفي 9 سبتمبر(أيلول) حلقت طائرات تابعة للتحالف الدولي في أجواء سجن الصناعة المعروف بسجن غويران في مدينة الحسكة، وألقت قنابل ضوئية في سماء المنطقة، تزامن ذلك مع استنفار لعناصر “قسد” في محيط السجن، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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