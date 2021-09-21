2021/09/21 | 10:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت وكالة “الأناضول” نقلا مصدر عسكري سوداني بـ”اعتقال 40 ضابطا لتورطهم في المحاولة الانقلابية الفاشلة”.ونقلت الأناضول عن عضو المجلس السيادي السوداني، محمد الفكي، قوله إنه “تم القبض على المتورطين في المحاولة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 40 ضابطا لتورطهم في “المحاولة الانقلابية الفاشلة” بالسودان المركز الخبري الوطني.

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