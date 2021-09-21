الجيش السوداني يعلن إحباط المحاولة الانقلابية

2021/09/21 | 10:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن الجيش السوداني الجيش السوداني إحباط المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد اليوم الثلاثاءوافادت وسائل اعلام سوداني نقل عن الجيش أنه تمت السيطرة على محاولة انقلابية فاشلة".وأعلنت وسائل إعلام سودانية، صباح اليوم الثلاثاء، أن مجموعة انقلابية تحاول الآن السيطرة على الأوضاع في البلاد.وأشارت مصادر إعلامية إلى أنه "يجري التصدي لمحاولة الانقلاب في السودان في منطقة سلاح المدرعات".ودعا عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الناطق الرسمي باسم المجلس، على حسابه في "فيسبوك"، السودانيين إلى الخروج والدفاع عن البلاد ضد الانقلابيين وحماية المرحلة الانتقالية.

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