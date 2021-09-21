2021/09/21 | 10:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتطلق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قريبا، استمارة (الدخل البديل) للأسر المتعففة والفقيرة، بينما تدرس تقسيط الديون المترتبة بذمة المحاضرين المجانيين على 120 شهرا، ممن تم تعيينهم.وقالت رئيسة هيئة الحماية الاجتماعية بالوزارة هدى محمود سجاد إن “استمارة الدخل البديل التي اعدها باحثون من حملة الشهادات العليا بالتنسيق مع الهيئة، تخدم الشريحة الأكبر من الاسر …

ظهرت المقالة العمل تستعد لإطلاق استمارة “الدخل البديل” أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تستعد لإطلاق استمارة “الدخل البديل”) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تستعد لإطلاق استمارة “الدخل البديل”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).