محافظة عراقية تقرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين

2021/09/21 | 10:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محافظة ذي قار، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين (27 و 28 أيلول) وذلك بمناسبة ذكرى الزيارة الأربعينية.

وقال معاون محافظ ذي قار للشؤون الإدارية فيصل علي الشريفي في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (21 ايلول 2021)، إنه "بحسب توجيهات محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، سيتم تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، (27 و 28 أيلول الحالي) وذلك بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين".

وأضاف البيان، أن "العطلة تشمل الدوائر كافة في المحافظة باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية والمصارف"، لافتا الى ان "العطلة جاءت بهدف إتاحة الفرصة أمام أبناء المحافظة لاداء زيارة الاربعين".

N.A

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