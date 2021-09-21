لماذا يتدفق الزوار من كل أنحاء العالم إلى ملعب الغولف هذا في أيسلندا؟

2021/09/21 | 10:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لسنوات عديدة، لم تجذب أيسلندا الانتباه كدولة تشتهر بالغولف، لكن هذه الرياضة تُصنف الآن على أنها واحدة من أكثر الرياضات شعبية في البلاد.مقدم برنامج Living Golf، شين أودونوغ، يستكشف لعبة الغولف في أيسلندا بنادي "براوتارهولت" للغولف، الذي لا يُعتبر واحدًا من أفضل الملاعب في أيسلندا فحسب، بل إنه يتمتع بسمعة متزايدة كواحد من أفضل الملاعب في أوروبا.

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