الامام الحسين(عليه السلام)...الإنسان/8

2021/09/21 | 10:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي

ولو راجعنا مسير واقعة الطف هي كان فيها

انتصار عسكري لجيش مؤلف من(30)ألف شخص من

معسكر المجرمين وهو جيش يزيد في أقل

الروايات وهناك روايات تصل الى إلى

(80)الف مقابل معسكر النور

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