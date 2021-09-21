رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل السفير الفرنسي الجديد

2021/09/21 | 10:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أستقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الثلاثاء الموافق 21/ 9/ 2021 السفير الفرنسي الجديد لدى العراق إيريك شوفاليه والوفد المرافق له.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “الطرفين بحثا متابعة اجراءات التحضير لتوقيع مذكرة التفاهم بين القضاء العراقي والفرنسي للتعاون في الاختصاصات القضائية والقانونية”.

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