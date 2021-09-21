السودان يعلن إحباط محاولة انقلابية

2021/09/21 | 10:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش السوداني الثلاثاء ، إحباط

المحاولة الانقلابية التي شهدتها

البلاد اليوم الثلاثاء

وافادت وسائل اعلام سوداني نقل عن الجيش

أنه تمت السيطرة على محاولة انقلابية

فاشلة".



وكانت مجموعة انقلابية تحاو

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