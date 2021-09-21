تأهيل قوى التغيير لإحداث تحولات جوهرية لصالح التحرر والتقدم - سعيد مضيه

2021/09/21 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه تأهيل شعوب المنطقة لإحداث تحولات جوهرية لصالح التحرر والتقدم يتلقى الانتظاريون المراهنون على التدخلات الدولية صدمات من حكام إسرائيل وحلفائهم العرب؛ إذ يؤكد حكام إسرائيل إصرارهم على مواصلة الاستيطان على كامل الأرض الفلسطينية، بينما تكتفي الدول العربية ودول الغرب بإعلان المعارضة أو بتوجيه انتقادات منافقةبينما تعزز علاقات التعاون الاقتصادي والثقافي والسياسي مع إسرائيل الأبارتهايد.



يعلن الم ......





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