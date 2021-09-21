الصناعة يؤكد استعداده للدوري الممتاز

2021/09/21 | 11:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عمار أكد أمين سر نادي الصناعة فالح موسى أن إدارة النادي هيأت جميع مستلزمات الاستعداد للدوري الممتاز.وقال موسى في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ( واع ) اليوم الثلاثاء: إنه "بعد عودة الفريق للدوري الممتاز وضعت الإدارة جميع الاخفاقات السابقة بعين الاعتبار ،وتم إعداد الفريق بشكل جيد من خلال الدخول في معسكر تدريبي في محافظة النجف الأشرف ،فضلاً عن إعطاء الحرية للكادر التدريبي في اختيار اللاعبين"، مشيراً إلى أن "البقاء في الدوري الممتاز يحتاج الى جهود كبيرة ،والإصرار من قبل الكادر التدريبي واللاعبين".وأوضح أن "الامكانيات المادية قد تكون قليلة في النادي لكن الفريق قادر بالتعامل مع الامكانيات وسيقدم اللاعبون أداء ممتازاً يليق باسم نادي الصناعة ".

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