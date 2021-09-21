السودان.. الجيش والحكومة يعلنان إحباط محاولة انقلاب والقبض على المنفذين

2021/09/21 | 11:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القوات المسلحة السودانية، الثلاثاء، إحباط محاولة انقلاب وأكدت أن الأوضاع باتت تحت السطيرة، واعتقلت المنفذين والتحقيق جار معهم

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