رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يفوز بولاية ثالثة ومنافسوه يقرون بالهزيمة

2021/09/21 | 11:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فاز الليبراليون بزعامة رئيس الوزراء الكندي الحالي جاستن ترودو، في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الاثنين، وأقر المحافظون بالهزيمة.

وسيضمن فوز الليبراليون عودة رئيس الوزراء المنتهية ولايته جاستن ترودو إلى رئاسة الحكومة لولاية ثالثة على التوالي, وفي حال تمكن ترودو من تشكيل حكومة أقلية فإنه سيضطر للحصول على دعم من نواب في المعارضة لتمرير أجندة حكومته في البرلمان.

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