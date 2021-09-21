"موديز": تركيز البنوك الإسلامية على تمويل التجزئة يساعدها بمواجهة الوباء

2021/09/21 | 11:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إن البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا تركز على التمويل بالتجزئة منخفض المخاطر، مما سيساعد في حماية جودة أصولها وسط تعافي اقتصادي متفاوت في جميع أنحاء هذه المناطق.وأوضح محلل …

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