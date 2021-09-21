بريطاني يزور الحسين ع مشيا على الاقدام..طالبا في شفاء ولده

2021/09/21 | 11:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد البحث والتدقيق لم يجد غير السير مشيا إلى أبا الأحرار الحسين عليه السلام سبيلا لتحقيق غايته.

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