مصادر عسكرية في السودان: القبض على عدد من المتورطين في الانقلاب الفاشل

2021/09/21 | 11:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الدكتور العميد الطاهر أبو هاجه، المستشار الاعلامي للقائد العام للقوات المسلحة في تصريح لوكالة "سونا" إن القوات المسلحه أحبطت محاولة انقلاب، وأكد أن الأوضاع تحت السيطره تماما.

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