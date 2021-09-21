2021/09/21 | 11:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن مدير دائرة التعليم الجامعي الأهلي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسين علي العبدلي، الثلاثاء، عن وضع الدائرة خطة إستراتيجية للعام الدراسي الجديد، تتضمن توسعة القبول لاستيعاب أعداد الطلبة.وقال العبدلي في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تضع خطة لتخفيض أجور الطلبة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تضع خطة لتخفيض أجور الطلبة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تضع خطة لتخفيض أجور الطلبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).