2021/09/21 | 11:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، مع السفير الفرنسي الجديد لدى العراق إيريك شوفاليه، اجراءات التحضير لتوقيع مذكرة التفاهم بين القضاء العراقي والفرنسي للتعاون في الاختصاصات القضائية والقانونية.وذكر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيدان والسفير الفرنسي يبحثان إجراءات توقيع مذكرة تفاهم قضائية بين البلدين المركز الخبري الوطني.

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