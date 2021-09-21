محافظة ذي قار تعطل الدوام الرسمي ليومين

2021/09/21 | 11:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت محافظة ذي قار، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليومين.

قناة "ناس" على تلكرام..



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ووجه محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (21 أيلول 2021)، "بتعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليومي الأثنين والثلاثاء القادمين 27 - 28 ، بمناسبة الزيارة الأربعينية".

وأكد الخفاجي "استثناء الاجهزة الامنية والصحية واقسام الصيانة والتشغيل في الدوائر الخدمية كافة".

وأعلنت محافظة النجف، أمس الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي من 26 أيلول ولغاية 30 من الشهر الحالي.





وبحسب وثيقة صادرة عن المحافظة حصل عليها "ناس"، (20 أيلول 2021)، فإن تعطيل الدوام يأتي من أجل تقديم أفضل الخدمات لزائري الأربعينية.

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