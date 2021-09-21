2021/09/21 | 11:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الخارجية، الثلاثاء، أن اللجنة الوزارية لمُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة سوف تعقد اجتماعا في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامّة للأمم المُتحدة.وقالت الوزارة في بيان، تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة وزارية عراقية تعقد اجتماعًا في نيويورك المركز الخبري الوطني.

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