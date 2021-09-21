2021/09/21 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه يتلقى الانتظاريون المراهنون على التدخلات الدولية صدمات من حكام إسرائيل وحلفائهم العرب؛ إذ يؤكد حكام إسرائيل إصرارهم على مواصلة الاستيطان على كامل الأرض الفلسطينية، بينما تكتفي الدول العربية ودول الغرب بإعلان المعارضة أو بتوجيه انتقادات منافقةبينما تعزز علاقات التعاون الاقتصادي والثقافي والسياسي مع إسرائيل الأبارتهايد.



يعلن المسئولون في الغرب انهم لن يمارسوا الضغوط على إسرائيل كي تعدل عن نهج الا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف الخروج من المتاهة - سعيد مضيه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف الخروج من المتاهة - سعيد مضيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).