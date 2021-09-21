2021/09/21 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سليم_زاروبي تركت مكتبي في ساعات الأصيل وابتدأت بالسير مارا بين أشجار الكستناء التي تغطي المنطقة المرتفعة، والتي تقع عليها الجامعة التي أعمل بها.



كنت أراقب أثناء سيري السناجب وهي تأكل ثمار هذه الأشجار الباسقة وتقفز بينها متجاهلة وجودي بشكل تام.



خرجتُ من بين الأشجار لأصل إلى الشارع العام المؤدّي إلى الحي الذي أسكن فيه، والذي ينحدر بشكل قوي في البداية ومن ثم يستوي على مهل حتى يصل السهل الذي يقع عليه بيتي، وقد كن ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من دروس الغربة - سليم زاروبي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من دروس الغربة - سليم زاروبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).