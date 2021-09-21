فالح الفياض يتحدى من يحاول تعديل الدستور وحل الحشد الشعبي - احمد موكرياني

2021/09/21 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_موكرياني تحدى فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي في مقابلة تلفزيونية كل من يحاول تعديل الدستور العراقي لحل الحشد الشعبي، فأنه سيواجه الحشد الشعبي، أي انه لن يسمح بحل الحشد الشعبي، وقبلها أعلن في اجتماعه مع القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي موجها كلامه الى حسين سلامي: "نحن أنصاركم في جبهة المقاومة وفي مواصلة هذه المعركة الكبرى".



• فمن فوض فالح الفياض هذه الصلاحية كي يتحدى بالحشد الشعبي كل من ......





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