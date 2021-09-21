العمل تعلن قرب اطلاق استمارة «الدخل البديل» للأسر المتعففة

2021/09/21 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، عزمها إطلاق استمارة (الدخل البديل) للأسر المتعففة والفقيرة قريباً، فيما أشارت إلى أنها تدرس تقسيط الديون المترتبة بذمة المحاضرين المجانيين الذين تم تعيينهم، على 120 شهراً.

وقالت رئيسة هيئة الحماية الاجتماعية بالوزارة هدى سجاد، في تصريح أودرته صحيفة "الصباح الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "استمارة الدخل البديل التي أعدها باحثون من حملة الشهادات العليا بالتنسيق مع الهيئة، تخدم الشريحة الأكبر من الأسر المتعففة والفقيرة، وفقا لقانون هيئة الحماية الاجتماعية المرقم 11 لسنة 2014 وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي".

وأضافت أن "عدد الأسر التي تمنح الإعانة الاجتماعية شهريا ويعيلها الرجل، تجاوز 996 ألفا، بينما بلغ عدد من تعيلها المرأة، أكثر من 431 ألفا، إلى جانب أعداد مماثلة لم تشمل بالإعانات، ما دفع الهيئة الى العمل لإطلاق استمارة الدخل البديل".

وذكرت سجاد أن "الاستمارة المتواجدة حاليا لدى وزارة التخطيط، ستطلق قريبا، من أجل أن يتسنى لهيئة الحماية المباشرة بإجراءات رصد واحصاء الأسر المتعففة والفقيرة بما يسهم في تحسين ظروفها المعاشية والاقتصادية".

وبينت في السياق ذاته أن "مبلغ الإعانة يمنح الى الأسر التي تعيش تحت خط الفقر ولا تملك من سبل العيش شيئا"، منوهة إلى أن "الإعانة الاجتماعية تهدف إلى سد الحد الادنى من احتياجها".

وأشارت مديرة هيئة الحماية الاجتماعية إلى، أن "الدائرة سترفع كتابا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإطفاء الديون المترتبة بذمة المحاضرين المجانيين بعد تعيينهم بصفة عقد وكانوا يتقاضون الإعانة الاجتماعية".

ولفتت إلى أنه "في حال عدم استحصال الموافقة، سيتم تقسيط تلك الديون على 120 شهراً وفقا لقانون هيئة الحماية".

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