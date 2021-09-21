2021/09/21 | 11:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اشترى العراق للشهر الثاني توالياً الرز الابيض التايلندي بكمية 44 ألف طن متري ليضيفه ضمن مفردات السلة الغذائية.وقالت منصة إس آند بي غلوبال بلاتس، ان “شركة العويس التي عينتها الحكومة قامت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص للشهر الثاني..



“سيد المائدة” التايلاندي يصل العراق المركز الخبري الوطني.

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