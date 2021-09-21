طفل يفاجئ كبير المراسلين الطبيين في CNN بسؤال عن فيروس كورونا.. شاهد ردّه

2021/09/21 | 11:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى كبير المراسلين الطبيين في CNN، الدكتور سانجاي غوبتا، واحدة من أصعب المقابلات، حيث تلقى أسئلة من الأطفال.التقى ببعض الطلاب من المرحلة الابتدائية في ولاية أتلانتا الأمريكية للإجابة على أسئلتهم حول فيروس "كوفيد-19" وكيفية الحماية منه.

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