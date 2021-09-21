2021/09/21 | 11:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، اعتقال 19 مطلوب للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة.وذكر اعلام القيادة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد وتزامنا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 19 مطلوباً بتهم مختلفة في بغداد المركز الخبري الوطني.

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