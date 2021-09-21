إنفوجرافيك .. 6 فعاليات دولية ضخمة تستضيفها الإمارات خلال سبتمبر وأكتوبر

2021/09/21 | 11:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي - مباشر : تستضيف الإمارات 6 فعاليات دولية ضخمة خلال سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل.تبدأ هذه الفعاليات بدءا من اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر الجاري بانطلاق فعاليات معرض العين للكتاب.ويأتي في مقدمة الفعاليات الدولية من حيث الأهمية معرض إكسبو دبي …

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