2021/09/21 | 11:55 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم جديد | عبدالرحمن .. عراقي يتقن الغناء بلهجات الوطن العربي بمرونة و اتقان) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: x1SDyyIVIO8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم جديد | عبدالرحمن .. عراقي يتقن الغناء بلهجات الوطن العربي بمرونة و اتقان) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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