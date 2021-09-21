طالبان تعلن استكمال التشكيلة الحكومية.. ماذا عن حضور المرأة؟

2021/09/21 | 12:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت حركة طالبان، يوم الثلاثاء، استكمال تشكيلة الحكومة التي أعلنت عنها في وقت سابق.

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وأكد الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، أنه "ليس هناك أي امرأة بين الوزراء الجدد".

كما قال مجاهد إنه "سيُسمح قريبا للفتيات بالعودة إلى المدارس، قائلا: "نضع اللمسات الأخيرة..



سيتم ذلك في أقرب وقت".

وكانت حركة طالبان قد أعلنت في السابع من أيلول الجاري، تعيين الملا حسن أخوند، الذي تربطه صلات وثيقة بمؤسس الحركة الراحل الملا عمر، قائما بأعمال رئيس الوزراء.

كما أعلنت الحركة تعيين الملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب السياسي للحركة، قائماً بأعمال نائب رئيس الوزراء.

وقال المتحدث الرئيسي باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحفي في العاصمة كابول، إن سراج الدين حقاني، نجل مؤسس شبكة حقاني التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، سيكون قائما بأعمال وزير الداخلية.

وأشارت الحركة حينها إلى أن عددا من الوزارات لا تزال شاغرة، لافتة إلى أنها ”تقوم بمشاورات لإيجاد الأشخاص المناسبين“.

وسعت طالبان مرارا لطمأنة الأفغان والدول الأجنبية إلى أنها لن تعود إلى نظام حكمها القاسي الذي فرضته عندما كانت في السلطة المرة السابقة، حيث كانت تنفذ عقوبات علنية عنيفة ومنعت النساء والفتيات من المشاركة في الحياة العامة.

يذكر أن حركة طالبان سيطرت على حكم أفغانستان في 15 آب الماضي، بعد دخولها العاصمة كابول، إثر انسحاب قوات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من البلاد وانهيار الجيش الأفغاني.

AFP

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