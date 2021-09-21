2021/09/21 | 12:03 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الولايات المتحدة ستنشر 2000 عسكري في العراق لمدة تسعة اشهر

كشف تقرير لصحيفة ميدل ايست آي ، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستنشر حوالي 2000 جندي في العراق على الرغم من إعلان واشنطن عن خطط لإنهاء مهمتها القتالية في البلاد.

وذكر التقرير ان ” جنودا من مشاة الفرقة الرابعة سيحلون محل اللواء القتالي 256 التابع لقوة الحرس الوطني الامريكي في لويزيانا لمدة تسعة أشهر ويصبحون القوة الأمريكية الأساسية للبلاد بأكملها”.

من جانبها قالت المتحدثة باسم البنتاغون جيسيكا إل ماكنولتي إن” نشر وحدة فرقة المشاة الرابعة لتحل محل الوحدة المغادرة كان جزءًا من التناوب الطبيعي للوحدات لدعم استمرارية قوة المهام المشتركة المشتركة لعملية العزم الصلب ، وهي فرقة عمل تم تعيينها لتنسيق العمليات ضد تنظيم داعش ” بحسب زعمها.

واضافت ان ” القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق باقية بدعوة من حكومة العراق لدعم القوات العراقية وهي تواصل قيادة القتال ضد داعش” بحسب قولها

وتابعت ان”الولايات المتحدة والعراق قررا أن العلاقة الأمنية ستنتقل بالكامل إلى دور التدريب والإرشاد والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخباراتية ، وأنه لن تكون هناك قوات أمريكية لها دور قتالي في العراق بحلول 31 كانون الاول من عام 2021″.

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