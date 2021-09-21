مودريتش يعود لقيادة منتخب كرواتيا

2021/09/21 | 12:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أكد مدرب منتخب كرواتيا زلاتكو داليتش أن لاعب ريال مدريد لوكا مودريتش سيعود إلى صفوف المنتخب الوطني في أكتوبر المقبل، للمشاركة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.وجاء استدعاء قائد […]

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