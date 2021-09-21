2021/09/21 | 12:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع تشهد اليوم الجولة الأولى من المرحلة الأولى خمس مواجهات حيث سيواجه حامل اللقب فريق القوة الجوية نادي القاسم ،والكهرباء سيكون ضيفاً على نادي أمانة بغداد.بينما سيواجه الوافد حديثاً للدوري الممتاز سامراء نادي نفط الوسط لأول مرة في تاريخ الدوري بينما نادي الميناء بقيادة مدربه الجديد قصي منير سيواجه أبناء القلعة الصفراء أربيل، فيما يستضيف نادي الزوراء الصناعة على ملعب الشعب الدولي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خمس مواجهات اليوم في الدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خمس مواجهات اليوم في الدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).