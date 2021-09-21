2021/09/21 | 12:09 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة.. أزمة بنزين خانقة ومحطات الوقود تغلق ابوابها بوجه اصحاب المركبات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/21 | 12:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة.. أزمة بنزين خانقة ومحطات الوقود تغلق ابوابها بوجه اصحاب المركبات) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة.. أزمة بنزين خانقة ومحطات الوقود تغلق ابوابها بوجه اصحاب المركبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).