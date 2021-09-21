2021/09/21 | 12:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تستكمل على ملاعب بغداد والمحافظات، اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الأولى من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز بإقامة خمس مباريات.ويحتضن ملعب الشعب الدولي، مباراتين من مباريات اليوم، الاولى تجمع بين القوة الجوية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم..خمس مباريات ضمن الجولة الأولى لدوري الكرة الممتاز المركز الخبري الوطني.

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