التخطيط تؤشر انخفاضاً في أسعار العقارات وتكشف السبب

2021/09/21 | 12:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التخطيط، الثلاثاء، ان هناك انخفاضاً في اسعار العقارات خلال السنوات الثلاثة الماضية.وذكر المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث صحافي، تابعه “المركز الخبري الوطني”، انه “خلال السنوات الثلاثة […]

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