2021/09/21 | 12:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةذكرت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن مستقبل الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة لازال حديث الساعة في إقليم كتالونيا، بعد الخسارة المذلة التي تعرض لها الفريق أمام بايرن ميونخ الألماني بثلاثية نظيفة، مساء الثلاثاء الماضى.

وكشفت شبكة " ESPN " الإسبانية في تقرير تابعته (بغداد اليوم) أن إدارة نادي برشلونة تبحث عن بديل لكومان في الساعات الأخيرة ولعل أبرز المرشحين لخلافته روبرتو مارتينيزمدرب بلجيكا، بالإضافة إلى تشابي هيرنانديز، لاعب برشلونة السابق والمدير الفني لنادي السد القطري.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن الاجتماع الأخير لمجلس إدارة برشلونة، شهد مطالبة العديد من أعضاء مجلس الإدارة بالرحيل الفوري للمدير الفني الهولندي كومان، بعد الخسارة التي تلقاها من بايرن ميونخ.

وأضافت الصحيفة أن هؤلاء الأعضاء يعتقدون أن المدير الفني الهولندى لم يعد بإمكانه قيادة الفريق، ومستقبله مع البارسا يزداد تعقيداً.

وتعاقد الهولندى رونالدو كومان مع برشلونة فى 19 اغسطس 2020 بعقد يمتد حتى يونيو 2022، وبحسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص فى الأرقام والإحصائيات فقد قاد الهولندى كومان برشلونة فى 58 مباراة حتى الآن بجميع المسابقات، حقق الفوز فى 37 لقاء وحسم التعادل 9 مواجهات وتلقى الخسارة فى 12 مرة، وقام باستخدام 35 لاعبا ضمن صفوف البارسا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يبحث عن بديل لـ"كومان" ومدرب بلجيكا أبرز المرشحين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يبحث عن بديل لـ"كومان" ومدرب بلجيكا أبرز المرشحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).