رئاسة اركان الجيش تصدر بياناً بشأن تصريحات إيرانية بوجود تحركات معادية من العراق تجاهها

2021/09/21 | 12:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأصدرت رئاسة اركان الجيش العراقي ، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن تصريحات إيرانية بوجود تحركات معادية من العراق تجاهها.وذكرت الرئاسة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "العلاقات الثنائية التي تربطنا مع الجارة الجمهورية الاسلامية الايرانية هي علاقات وثيقة مبنية على التعاون وحسن الجوار، وقد شهدت تطوراً ملحوظاً بين البلدين في الآونة الاخيرة على جميع الاصعدة خاصة في الجانبين الأمني والعسكري".

وأضافت انه "على هذا الأساس نعرب عن استغرابنا للتصريحات غير المبررة التي نسبت اخيراً الى رئيس هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد حسين باقري، بشأن وجود تحركات معادية من الاراضي العراقية تجاه الجمهورية الاسلامية الإيرانية".

وأكدت ان "العراق يرفض بشدة استخدام اراضيه للعدوان على جيرانه، وانه متمسك بحسن الجوار والعلاقات الاخوية مع دول الجوار، مشددة على ضرورة التزام الجميع بلغة الاخوة والتعاون في العلاقات المشتركة".

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