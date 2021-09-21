2021/09/21 | 12:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، العثور على مضافة لداعش بداخلها أحزمة ناسفة في ديالى.

وقال رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "بناءً على معلومات استخبارية من مديرية الاستخبارات العسكرية، نفذت قوة من لواء المشاة الثاني فرقة المشاة الاولى ضمن قيادة عمليات ‫ديالى، واجب بحث وتفتيش في قرية ابو سير ضمن ناحية بني سعد".

واضاف ان "العملية اسفرت عن العثور على مضافة لعصابات ‫داعش الارهابي تحتوي على حزامين ناسفين".

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