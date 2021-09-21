تراجع بأسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية

2021/09/21 | 12:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتواصل أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، التراجع في البورصة الرئيسة والاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.وسجل سعر صرف الدولار، في بورصة الكفاح المركزية ببغداد اليوم، 147250 دينارا، مقابل كل ورقة فئة 100 دولار.كما انخفضت اسعار بيع وشراء الدولار في شراكات الصرافة والاسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا، لكل ورقة فئة 100 …

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