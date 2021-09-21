شركة “فايزر” تنصح بجرعات مخفضة من لقاحها للأطفال

2021/09/21 | 12:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنصحت شركة “فايزر” للصناعات الدوائية، الاثنين، بمنح جرعات “مخفضة” من لقاحها المضاد لكورونا للأطفال بين 5 أعوام إلى 11 عاما.وجاءت نصيحة الشركة بعد إجرائها مع شركة “بيونتيك” نتائج الاختبارات السريرية على لقاحهما المضاد لكورونا.وبحسب الشركتين، فقد أجرتا الاختبارات على 4 آلاف و500 طفل بين عمر الستة أشهر و11 عاما في الولايات المتحدة وفنلندا …

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